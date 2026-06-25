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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: لا تهاون مع أي تأخير في مشروعات قرى حياة كريمة

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي،
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي،
كريم الخطيب

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بعدد من محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد.

مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتحظى بمتابعة مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لما تمثله من أهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الشركات التابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ونسب الإنجاز المحققة، إلى جانب عرض البرامج الزمنية الخاصة بالأعمال المتبقية وخطط تسريع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "جمبلاط" أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة المشروعات المنفذة بالمحافظات من خلال الجولات الميدانية والزيارات الدورية لمواقع العمل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المعتمدة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة.

وشدد الوزير على أنه لن يتم التهاون مع أي حالات تأخير غير مبررة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات غير الملتزمة بخطط التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على استثمارات الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للمبادرة الرئاسية.

كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بتكثيف أعمال المتابعة اليومية ورفع تقارير دورية دقيقة عن الموقف التنفيذي للمشروعات، مع الاستمرار في التنسيق مع الجهات التنفيذية والاستشارية المختلفة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن المواطن المصري يجب أن يجني ثمار هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام الاجتماع، أكد "جمبلاط" أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات المسندة إليها لحين الانتهاء منها وتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وزير الدولة للإنتاج الحربي جمبلاط حياة كريمة محافظات الصعيد

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