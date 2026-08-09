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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس

سوريا تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس
سوريا تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس
أ ش أ

أعلنت سوريا، اليوم /الأحد/، حسم مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، عبر التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - "بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين، حُسم أخيراً مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، عبر التوصل إلى مذكرة تفاهم ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين".

وأضافت: أنه "بموجب المذكرة، تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية".

وتابعت: "بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة".

وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم حددت سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية ‌التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.

وأكدت الخارجية السورية أن هذه الخطوة تُعد الأبرز منذ بدء المفاوضات قبل نحو عام ونصف، وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من العلاقات السورية - الروسية.

حسم مصير القاعدتين الروسيتين حميميم وطرطوس مذكرة تفاهم مع روسيا

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