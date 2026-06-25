محافظ الغربية: لا تهاون في ملف النظافة.. والمتابعة مستمرة لرفع التراكمات

واصل حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، جهوده المكثفة لرفع المخلفات والتراكمات التاريخية من الشوارع والمناطق المختلفة بنطاق الحي، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت على مدار اليوم بنطاق حي ثان المحلة عن رفع إجمالي 200 طن من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، وذلك من خلال الدفع بمعدات النظافة وسيارات النقل واللودرات، للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة ورفعها أولًا بأول، بما يسهم في الحد من التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع.

تحرك تنفيذي

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع الأحياء والمراكز، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات الميدانية وعدم السماح بعودة التراكمات مرة أخرى، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بؤر قمامة، تنفيذًا لخطة المحافظة في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الغربية.