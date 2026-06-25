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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تسليم 266 قطعة أرض وبيع 7 محال تجارية وصيدلية بـ ملوي الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

اعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  تسليم 266 قطعة أرض سكنية لمستحقيها، بمدينة ملوي الجديدة، إلى جانب بيع 7 محال تجارية وصيدلية لمزاد علنب بالسوق التجارية بالمرحلة الأولى بالمدينة، في خطوة تعكس التوسع في تشغيل الخدمات التجارية اللازمة لخدمة السكان والمستفيدين.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع عجلة التنمية وتسريع وتيرة العمل بمدن الجيل الرابع، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمية بها.

 أوضح المهندس خالد أحمد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، أن تسليم قطع الأراضي السكنية لمستحقيها بالمدينة، يأتي في إطار خطة الجهاز لدفع معدلات التنمية العمرانية وزيادة نسب الإشغال والسكن الفعلي.

وأضاف أن جلسة المزاد العلني للمحال والصيدلية عُقدت بمقر جهاز المدينة، وشملت بيع المحال التجارية والصيدلية بمساحات تراوحت بين 17 و35 مترًا مربعًا، حيث شهدت الجلسة إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين والمتقدمين، وتم بيع جميع الوحدات المطروحة بالكامل، بما يعكس الثقة المتزايدة في مستقبل المدينة والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأشار المهندس خالد أحمد سرور، إلى أن المزاد يمثل بداية حقيقية لتنشيط الحركة التجارية والخدمية داخل المدينة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للاستثمار والسكن.

ملوي الجديدة الأراضي السكنية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان

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