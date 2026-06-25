قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تمد جسور التكافل.. 13 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل للأسر الأولى بالرعاية
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب
15 % في يوليو .. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
11 مليون دولار تقترب من منتخب مصر بكأس العالم 2026
يوم عاشوراء.. لماذا نصومه وماذا يفعل من لم يستطع الصيام؟
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفض الاستيطان ويدعوان لإحياء حل الدولتين
جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026
وزير الصناعة من الإسكندرية: طرح "مرغم 3" قريبًا لصغار المستثمرين
بعد أزمة العراق .. العواصف تهدّد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الخميس 25-6-2026.. والشعبة تزف خبرا سارا للمقبلين على الزواج
أسوأ سيناريوهات التأهل لمنتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم
وزير المالية: اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية وإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

148 محطة.. «مدبولي»: التوسع في تحلية مياه البحر «أولوية استراتيجية» لتأمين احتياجات مصر المائية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، لافتًا إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مشروعات التحلية تُعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية. كما أكد أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتلقى حاليًا عروضًا متعددة من شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تلك المشروعات، مشددًا على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال؛ لتعظيم القيمة المضافة ونقل أفضل التقنيات المستخدمة فيه.

وخلال الاجتماع، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، كما تمت دراسة العروض المقدمة منها. ونوهت إلى أن الوزارة حددت بالفعل عددًا من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارات المعنية، لاسيما وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أن الوزارة تمتلك رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، وأنها على استعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة.

كما استعرضت وزيرة الإسكان موقف "الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 - 2050"، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي الحالي لمحطات التحلية، موضحةً أنه توجد حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا.

وخلال الاجتماع أيضًا، استعرضت وزيرة الإسكان موقف المحطات المطلوب البدء في تنفيذها، والتي تشمل أربع محطات بمحافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر، وكذلك بمدينة الزعفرانة، منوهةً إلى أنه يتم حاليًا تلقي العروض لتنفيذ بعض هذه المشروعات من خلال التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب العمل على إدراج بعض منها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

كما تناولت المهندسة راندة المنشاوي موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية الاحتياجات بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 تشمل تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

واستعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، موقف مشروعات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها، بإجمالي 14 مشروعًا بمحافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بإجمالي طاقة 2.4 مليون متر مكعب يوميًا، فضلًا عن استعراض مقترح توفير الاحتياجات المستقبلية لمدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، وبعض المناطق المجاورة الأخرى.

كما تطرق المهندس أحمد عمران إلى موقف الإجراءات الخاصة بتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة عدد من مذكرات التفاهم لتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة بشأن العروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تحلية مياه البحر المجتمعات العمرانية الإسكان مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

زيزو

بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

مدحت تيخا

شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يتوسط أسرة الطالب

شهيد العلم.. وفاة طالب تايلاندي تكفل شيخ الأزهر بنفقات علاجه وإقامة أسرته في مصر

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد