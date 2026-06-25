جنوب سيناء.. مد مهلة تحويل الوحدات السكنية من الإيجار إلى التمليك

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مد فترة تلقي طلبات تحويل الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة من نظام الإيجار إلى التمليك حتى 31 يوليو 2026، وذلك تيسيرًا على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين في الاستفادة من القرار.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ جنوب سيناء واستنادًا إلى القرار رقم (242) لسنة 2026 بشأن الوحدات السكنية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، والمخصصة بنظام الإيجار وفقًا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996.

وكانت مدن المحافظة قد أعلنت، في وقت سابق، فتح باب تلقي طلبات التحويل من الإيجار إلى التمليك لمدة شهر من تاريخ الإعلان بكل مدينة. ومع انتهاء المدة المقررة، وجّه محافظ جنوب سيناء بمد فترة التقديم على مستوى جميع مدن المحافظة حتى 31 يوليو 2026، مراعاةً لظروف المواطنين وتمكينًا لهم من استكمال الإجراءات اللازمة.

وأكدت محافظة جنوب سيناء أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، داعية الراغبين في التحويل إلى سرعة التقدم بطلباتهم واستيفاء المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.