تحرير 2688 مخالفة مرورية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية على الطرق السريعة والطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية لضبط المخالفين للحفاظ على سير الحركة المرورية أمام المواطنين، وتحرر محاضر بالمخالفات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية والميادين بمحافظة القليوبية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2688 مخالفة مرورية من بينها 910 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1113 مخالفة متنوعة، وضبط 62 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و53 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من سحب 245 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 277 دراجة غير مرخصة، وتحرير 22 مخالفة ملصقات، و141 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 7071 جنيها.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 31 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2206 جنيه مصالحات، وتحرر محاضر بالمخالفات وتولت النيابة التحقيق.