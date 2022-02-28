النيابة تستدعي أهل شاب لقي مصرعه نتيجة جرعة زائدة من الهيروين

أمرت نيابة مصر الجديدة باستدعاء أهل شاب لقي مصرعه داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين، لسماع أقوالهم.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بجسده، كما عثر على آثار حقن مخدرات في الذراعين.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب إدمانه مخدر الهيروين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.