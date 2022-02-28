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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. منة فضالي تتألق بإطلالة عفوية من لبنان

صدى البلد

شاركت الفنانة، منة فضالي جمهورها، بأحدث إطلالة لها، ونشرت صور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت منة فضالي من رحلتها في لبنان،وكتبت معلقة من خلال صورها: هفضل دايما سعيدة، ومتفائلة.

 

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

 

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

 

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

أحدث ظهور ل منه فضالي اطلاله منه فضالى الفنانة منه فضالى منة فضالي منه فضالي عبر الإنستجرام

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