عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير مستشفى عزل بعين شمس: الجرعة الثالثة التنشيطية تقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني التابعة لجامعة عين شمس الخاصة بمصابي فيروس كورونا، إن الجرعة الثالثة التنشيطية مفيدة وتعزز المناعة وتقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، إن الجرعة التعزيزية ليست من الضروري أن تكون من نفس اللقاح السابق، معقبا "الهدف من اللقاح هو رفع استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع الفيروس".

وشدد الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفي الميداني  على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص، والتهوية الجيدة، وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، والحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت.

وأشار الدكتور أسامة أشرف  الي انه سوف تقل أعداد مصابي فيروس كورونا مع دخول الفصل الصيفي .

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تشابه أي أعراض إصابة فيروسية ،مشيرا الي أن المتوقع  حدوث تحورات لفيروس كورونا .

txt

مستقبل الترجمة في عصر التطورات .. ندوة بألسن عين شمس

txt

السن عين شمس: حجب نتائج الطلاب الغير مسددين المصروفات الدراسية

وفي إطار استعدادات جامعة عين شمس لمواجهة التطورات المحتملة لجائحة فيروس كورونا، كلف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، تضمنت الخطة الطبية والبيئة زيادة حملات التوعية داخل الجامعة،  لتقليل فرص الإصابة بين الطلاب والعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى التشديد على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كافة الكليات وإدارات الجامعة ووحداتها.

 

فيروس كورونا أستاذ الباطنة والجهاز الهضم مدير المستشفى الميداني التابعة لجامعة عين شمس الجرعة الثالثة التنشيطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

هل يرتفع سعر الغاز المنزلي في مصر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا؟| التفاصيل وطرق التسعير

«صيف وشتاء في أسبوع واحد».. الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من هذا الأمر

تقرير من الأمم المتحدة يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب |وهذا مضمونه

هتك عرض 5 فتيات.. عامل مصاعد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه فى المعادي

الجيش الأوكراني: القوات الروسية قلصت وتيرة هجومها

ترشيحاتنا

وزير التعليم : إعلان مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع الجاري

السفير المصري في كوريا الجنوبية يستقبل رئيسة معهد اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية بسول| صور

وزير التعليم خد على دماغه .. السيسي يتحدث بـ انفعال عن منتقدي تطوير التعليم

شارك فيها رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن القاهرة|صور

موسيقى على نغمات القصف.. مراسلة لبنانية تنشر فيديو من أوكرانيا

شوبير يكشف سر غضب كيروش قبل مواجهتي مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

فيديو

نكرة بيشتم فنانة كبيرة.. رد عنيف من أشرف زكي على زوج منة عرفة

تخص الطبيب.. تطورات جديدة في قضية وفاة وائل الإبراشي.. فيديوجراف

البطل الأوكراني.. من هو شبح كييف الذي يهدد طائرات روسيا

ألقى الهاتف في وجه معجب.. 7 مشاهد كوميدية لـ كوكسال بابا خلال زيارته لمصر “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ