مدير مستشفى عزل بعين شمس: الجرعة الثالثة التنشيطية تقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني التابعة لجامعة عين شمس الخاصة بمصابي فيروس كورونا، إن الجرعة الثالثة التنشيطية مفيدة وتعزز المناعة وتقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، إن الجرعة التعزيزية ليست من الضروري أن تكون من نفس اللقاح السابق، معقبا "الهدف من اللقاح هو رفع استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع الفيروس".

وشدد الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفي الميداني على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص، والتهوية الجيدة، وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، والحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت.

وأشار الدكتور أسامة أشرف الي انه سوف تقل أعداد مصابي فيروس كورونا مع دخول الفصل الصيفي .

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تشابه أي أعراض إصابة فيروسية ،مشيرا الي أن المتوقع حدوث تحورات لفيروس كورونا .

وفي إطار استعدادات جامعة عين شمس لمواجهة التطورات المحتملة لجائحة فيروس كورونا، كلف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، تضمنت الخطة الطبية والبيئة زيادة حملات التوعية داخل الجامعة، لتقليل فرص الإصابة بين الطلاب والعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى التشديد على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كافة الكليات وإدارات الجامعة ووحداتها.