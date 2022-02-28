مستقبل الترجمة في عصر التطورات .. ندوة بألسن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان "مستقبل الترجمة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور .أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يحاضر خلالها .أسامة محمد عبد الحميد، مدير إدارة الترجمة بالبنك الدولي، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٦ من مارس القادم بقاعة مؤتمرات الكلية.

أوضحت الدكتورة .سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الندوة تأتى في إطار تفعيل استخدامات الحاسوب المتطورة في مجالات العلوم الإنسانية لاسيمًا مجالات الترجمة، مؤكدة أن قطاع العلوم الإنسانية أصبح اليوم يشهد نقلة نوعية من خلال دخولة في كل مجالات الحياة بشكل أكبر.

وأشارت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تنفرد عن مثيلاتها في الشرق الأوسط ببرنامج للدراسات العليا متخصص في الترجمة بإستخدام الحاسب الآلي وتم تفعيلة منذ عام، وتستهدف من تفعيلة دمج العلوم المتنوعة في خدمة أهداف البحث العلمى للإرتقاء بحياة الإنسان.



وأشار الدكتور .أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الندوة تتناول خلال محاورها معلومات عن مجموعة البنك الدولي، وخدمات الترجمة التحريرية والفورية بمجموعة البنك الدولي، وأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب CAT TOOLS والترجمة الآليه.

جدير بالذكر أنه يمكن التسجيل وحضور الندوة من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/uXvBymZaTF

كان وقد أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح المقدمة من هيئة الفولبرايت لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات بحثية مختلفة، توفر المنح جميع النفقات متضمنة نفقات السفر والدراسة والمعيشة والتأمين الصحي في الولايات المتحدة طوال فترة الماجستير.



متطلبات التقدم للمنحة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ان يكون المتقدم متواجدا بجمهورية مصر العربية ابتداءً من وقت التقديم مرورا بالخطوات المختلفة للأختيار قبل السفر.

- أن يحصل المتقدم علي تقدير "جيد" علي الأقل في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية و "جيد جدا" في تخصصات العلوم.

- الحصول علي شهادة التويفل من المراكز المعترف بها لدي هيئة الفولبرايت من ضمنها شهادات التويفل بالجامعات المصرية الحكومية.

- انهاء كل خطوات التقدم، الأختيار، والمقابلة الشخصية.

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