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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السن عين شمس: حجب نتائج الطلاب الغير مسددين المصروفات الدراسية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور ناصر عبد العال  وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس  انه سيتم حجب نتائج الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية لافتا انه قد يترتب علي ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لحين سداد المصروفات .


وأشار الي انه تم حل جميع المشاكل المرسلة  على الفورم الخاص بمشاكل دفع المصروفات على المنصة .وعلى من لديه مشكلة في دفع المصروفات على المنصة مليء الفورم التالي. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

وكانت قد أعلنت الدكتورة  سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى  2021 / 2022  لجميع فرق مرحلة الليسانس نظام الساعات المعتمدة لأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية و الصينية و الروسية و الإيطالية و الإسبانية و الألمانية وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS  .


وأوضحت الدكتورة  سلوى عميد الكلية أنه تم إعتماد النتيجة فى مجلس الكلية المنعقد بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٢ .
وقد وجهت ا.د سلوى رشاد الشكر لإدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على ما تقدمه الجامعة من دعم للكلية وابنائها الطلاب والذى اسفر عن سرعة إعلان نتائج جميع الفرق متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

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جامعة عين شمس كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس كلية الألسن حجب نتائج

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