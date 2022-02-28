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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يعلن عن ممر آمن للمدنيين لمغادرة كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الجيش الروسي الاثنين أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا ”بحرية“، متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم كدروع بشرية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في تصريح تلفزيوني ”كل المدنيين في المدينة يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع كييف-فاسيلكيف“ جنوب غرب العاصمة الأوكرانية. وأكد الناطق كذلك ”التفوق الجوي“ الروسي في كل أنحاء أوكرانيا في اليوم الخامس من غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلن نائب وزير الداخلية البولندي، باول سفيرناكر، في وقت سابق، أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وقال سفيرناكر للصحفيين الذين التقاهم في قرية مديكا الحدودية: ”منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر مئة ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا“.

وأضاف أن تسعين بالمئة من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة، لكن الباقين قصدوا تسعة مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود. وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية ومكانا للاستراحة ومعلومات ضرورية.

وقال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي، توماش براغا، في المؤتمر الصحفي نفسه إنه يوم الجمعة وحده عبر قرابة 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا.

وبولندا التي كان ما يقدر بـ 1.5 مليون أوكراني يقيمون على أراضيها قبل الغزو الروسي وعبّرت عن الدعم الراسخ لأوكرانيا، استقبلت غالبية الأوكرانيين الفارين.

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة، السبت، مفادها أن ”الأرقام الأخيرة تشير إلى 116 ألف شخص تقريبًا فروا إلى دول مجاورة منذ 24 فبراير، لا سيما بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا“.

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