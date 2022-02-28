البطل الأوكراني.. من هو شبح كييف الذي يهدد طائرات روسيا

أشاد الشعب الأوكراني بطيار حقق بطولات خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حيث أسقط العديد من المقاتلات الروسية في سماء كييف ولقبه البعض بـ"شبح كييف".

من هو شبح كييف

أثار طيار أوكراني، ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق عليه المستخدمون لقب "شبح كييف"، بعدما تمكن من إسقاط 6 طائرات مقاتلة روسية.

بينما يراقب العالم تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يتم تداول قصة بطل الحرب الذي يفترض أنه أسقط ما يصل إلى 6 طائرات روسية في اليوم الأول من الغزو.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: