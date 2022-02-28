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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

البطل الأوكراني.. من هو شبح كييف الذي يهدد طائرات روسيا

استهداف مقاتلات روسيا
استهداف مقاتلات روسيا

أشاد الشعب الأوكراني بطيار حقق بطولات خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حيث أسقط العديد من المقاتلات الروسية في سماء كييف ولقبه البعض بـ"شبح كييف".

من هو شبح كييف

أثار طيار أوكراني، ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق عليه المستخدمون لقب "شبح كييف"، بعدما تمكن من إسقاط 6 طائرات مقاتلة روسية.

بينما يراقب العالم تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يتم تداول قصة بطل الحرب الذي يفترض أنه أسقط ما يصل إلى 6 طائرات روسية في اليوم الأول من الغزو.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

شبح كييف بطل أوكرانيا حرب روسيا اوكرانيا

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