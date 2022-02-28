تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أيسترن كومباني

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة ايسترينكومباني، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني - محمد حسن - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عامر عامر محمود البدري - محمود نبيل - شريف دابو - محمد توني - كوامي بونسو - ايفانز منساه - عبد الله جمعه - مصطفى ميسي.