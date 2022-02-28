عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتفاق السعودي يفاوض كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك.. تفاصيل

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن نادى الاتفاق السعودي يفاوض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، بعد رحيله عن تدريب الأبيض.

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة بموقع فيسبوك “ خاص..الاتفاق السعودي يفاوض كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك”. 

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، اليوم الإثنين، رحيله عن تدريب الأبيض.

رحيل كارتيرون

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لصدى البلد: “رحلت رسميا عن تدريب الزمالك، بعد جلسة مطولة مع رئيس النادي”.

وكان كارتيرون قد عاد لمنصب المدير الفني للزمالك، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو في العام الماضي، وحقق لقب الدوري المصري مع الأبيض.

يأتي رحيل كارتيرون عن الزمالك بعدما فشل في تحقيق أي فوز مع الزمالك في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأكد رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية في الفترة السابقة، أن الشرط الجزائي ليس عقبة في تحديد مستقبل كارتيرون مع الأبيض، لأن نتائج الفريق أهم بالنسبة له.

باتشيكو الدوري المصري الزمالك كارتيرون دوري ابطال افريقيا أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

أمطار من غدٍ.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. واحذروا لـ3 أيام

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

جهاز الزمالك الجديد يتولى مهمه تدريب الفريق اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

شاهد في قضية هتك عرض 5 أطفال: والد ضحية طلب نصف مليون جنيه للتنازل

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تتابع باهتمام عملية إجلاء الطلاب المصريين من أوكرانيا

ترشيحاتنا

جوتيريش: لن نقبل بفكرة حدوث صراع نووي في العالم

شاهد... مصنع أوكراني يحول زجاجات الجعة إلى "مولوتوف" لمواجهة الغزو الروسي

درع النادي.. كارتيرون يودع لاعبي الزمالك خلال المران

نوى قضاء فوائت الصلاة والصوم ثم مات فهل يغفر له؟ الافتاء تجيب

شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ روسية تجاه تجمع للقوات الأوكرانية

العرب كلمة السر.. كيف تنجو أوروبا بدون الغاز الروسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق الشديد.. بالأعشاب والأدوية

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم | نوستالجيا

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

فيديو

إلهام شاهين لزوج منه عرفه : مش فاضية للتفاهات.. فيديو

إلهام شاهين لـ زوج منة عرفة: مش فاضية للتفاهات ..فيديو

وزيرة الهجرة: نتابع إجلاء المصريين في أوكرانيا بالحافلات ..فيديو

نجلاء بدر تكشف ل يسرا تفاصيل ذهابها الي طبيب نفسي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ