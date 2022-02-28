الاتفاق السعودي يفاوض كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن نادى الاتفاق السعودي يفاوض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، بعد رحيله عن تدريب الأبيض.

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة بموقع فيسبوك “ خاص..الاتفاق السعودي يفاوض كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك”.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، اليوم الإثنين، رحيله عن تدريب الأبيض.

رحيل كارتيرون

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لصدى البلد: “رحلت رسميا عن تدريب الزمالك، بعد جلسة مطولة مع رئيس النادي”.

وكان كارتيرون قد عاد لمنصب المدير الفني للزمالك، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو في العام الماضي، وحقق لقب الدوري المصري مع الأبيض.

يأتي رحيل كارتيرون عن الزمالك بعدما فشل في تحقيق أي فوز مع الزمالك في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأكد رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية في الفترة السابقة، أن الشرط الجزائي ليس عقبة في تحديد مستقبل كارتيرون مع الأبيض، لأن نتائج الفريق أهم بالنسبة له.