رحلة تثقيفية لطلاب عين شمس إلى معرض ديارنا للحرف اليدوية.. صور

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، رحلة تثقيفية إلى معرض ديارنا للحرف اليدوية والذى يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاءت الزيارة بحضور وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة مجموعة من طلاب الجامعة من أسرة من أجل مصر المركزية.

تأتى الزيارة، إنطلاقاً من دور الجامعة في تنمية الوعى لدى طلابها بأهمية المهن الحرفية واليدوية، لما لها من دور فى دفع عجلة الاقتصاد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، حيث تسهم الصناعات الحرفية واليدوية في إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشريحة من المواطنين.

وخلال جولتهم بمعرض" ديارنا"، أشاد الطلاب بالمنتجات المعروضة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة كما تعرفوا من العارضين على كيفية تصنيع هذه المنتجات وتسويقها والمعوقات التي تواجههم.

جدير بالذكر أن المعرض يشارك فيه ما يقرب من ٣٥٠ عارض من مختلف محافظات مصر وبعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والنوبة ضيف شرف المعرض، وتتميز المنتجات التراثية بالجودة والأسعارالمناسبة، وشملت المعروضات منتجات الخزف، والسجاد، والكليم اليدوي والفخار، والبامبو، والزجاج، والمفروشات اليدوية، والاكسسوارات الفضية والنحاسية، والملابس التراثية، والمصنوعات الجلدية، والمأكولات وغيرها من المنتجات.