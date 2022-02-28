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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. زيارة جامعة عين شمس لمعرض ديارنا للحرف اليدوية بشعار "مصر بتتكلم حرفي"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، زيارة لمعرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي ".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الدكتور سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك إنطلاقاً من دور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنمية الوعى لدى طلاب الجامعة بأهمية المهن الحرفية واليدوية، لما لها من دور  فى دفع عجلة الاقتصاد و القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، حيث تسهم الصناعات الحرفية واليدوية في إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشريحة من المواطنين.

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ينظم القطاع الزيارة اليوم الأثنين بالتعاون مع  أسرة من أجل مصر المركزية .

والجدير بالذكر نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، وتنظيم وإشراف الدكتورة راندا كمال عبد الرؤوف، وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف إدارة التربية العسكرية بالجامعة، زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يأتي ذلك في إطار دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة، والتي أطلق شرارتها رئيس الجمهورية وحرص على الالتزام بتنفيذ الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق جداول التنفيذ المخطط لها، ونظرا لقرب نقل دواوين الحكومة والمؤسسات السيادية والتشريعية إلى العاصمة الإدارية الجديدة طبقآ لتوجيهاته، وإيمانا من جامعة عين شمس بأهمية التعرف على ما تم إنجازه في العاصمة الإدارية على أرض الواقع، ونقل صورة حقيقية للتطوير الذي يتم على جميع المستويات بها.

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