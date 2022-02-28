مابولولو يقود الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي/-

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبدالله نصيب

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، سيمبورى، بنجامين

الهجوم: مابولولو

بينما جاء تشكيل طلا الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: مصفى الزنارى، خالد سطوحى، محمد ناصف، زولا

الوسط: مهند لاشين، عمرو السيسى، شيكا، ميدو جابر، كريم الطيب

الهجوم: فيكتورى