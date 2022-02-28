ضمن حياة كريمة.. سيارات كسح جديدة تنضم لأسطول مياه القناة

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم اصطفاف لعدد من السيارات الجديدة التى تم اضافتها الى أسطول السيارات والمعدات بشركة محافظات القناة، وذلك فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح رئيس الشركة انه فى إطار الجهود الشركة لمواجهة موسم السيول والامطار تم تدعيم أسطول معدات الشركة بعدد (8) سيارات كسح مياه سعة 10 م3.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها (12) سيارة كسح سعة 10م3، وعدد (1) سيارة نقل اسطوانات كلور مزودة بونش، هذا بالاضافة الى رفع كفاءة واعادة تاهيل عدد من سيارات ومعدات الشركة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحى بقطاعات الشركة الثلاثة والاستفادة منها فى أعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل ، وخطة الطوارئ لاعمال الاصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي وخاصة خلال موسم السيول والامطار.

وأكد أن الشركة تسعى للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لقطاعى المياه والصرف الصحى.

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