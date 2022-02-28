بعد قرار تعيينها.. ننشر السيرة الذاتية للدكتورة أمل لطفي عميد حقوق حلوان

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية ومن ضمن القرارات جاء قرار تعيين الدكتورة أمل لطفي حسن جاب الله، عميدًا لكلية الحقوق جامعة حلوان.

و ينشر صدى البلد السيرة الذاتية للدكتورة أمل لطفي حسن جاب الله، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان:

حصلت الدكتورة أمل لطفي حسن، على ليسانس حقوق بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة عام 1991، ثم حصلت على دبلوم القانون العام عام بتقدير جيد جداً عام 1993، بالاضافة إلى حصولها على دبلوم العلوم الإدارية بتقدير جيد جداً عام 1994.

والتحقت الدكتورة جاب الله، بكلية الحقوق جامعة حلوان عام 1995، وبعثة دراسية لفرنسا لمدة عامين إشراف مشترك لتحضير رسالة الدكتوراه وتم الحصول عليها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وشغلت الدكتورة أمل لطفي، منصب أستاذ مساعد بقسم القانون العام عام 2014، وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة من عام 2014 حتى عام 2016، ورئيس قسم القانون عام 2017 بكلية الحقوق جامعة حلوان، وعضو قانوني بمجلس تأديب جامعة حلوان معاوني أعضاء هيئة تدريس عام 2017 لمدة عام، وعضو قانوني بمجلس تأديب العاملين لغير أعضاء هيئة التدريس لمدة عامين من 2018 .

وعملت منسقا بين جامعة حلوان وكلية العلوم والإدارة من خلال بروتوكول لمنح درجة الماجستير في القانون العام لقضاة المحاكم العسكرية لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2017 حتى الآن، وتدريب شباب التأهيل الرئاسي بكلية العلوم والإدارة العسكرية لمدة ثلاث سنوات منذ 2016.

وإعداد دورات تدريبية لتأهيل إعداد القادة والمناصب القيادية لضباط القوات المسلحة، إعداد دورات تدريبية لضباط القوات المسلحة المؤهلين لتولي المناصب في الإدارة المحلية، وتدريب موظفي وزارة التخطيط على قانون الخدمة المدنية الحالي.