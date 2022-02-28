وزير التموين عن زيادة رغيف الخبز: لا يوجد مساس بالفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، إن هناك دراسة حول رغيف الخبز ولن يتم المساس بالفئات الأكثر احتياجا وهم: معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والمعاش الاقل من ٢٠٠٠ جنيه والذي يأخذ الحد الادني من المرتب وهذه الفئات لن يمس دعمهم .

وأكد وزير التموين خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، ان الدعم ليس عيبا، ويبلغ عدد من يستحقون الدعم نحو ٢٥ مليون مواطن ولن يتم المساس بدعمهم.

وكشف انه قد يتم رفع سعر رغيف العيش تدريجيا فإذا وصل الرغيف الي ١٠ قروش فإنه سيتم حساب فارق الزيادة ووضعه على مرتبات أصحاب الفئات الأكثر احتياجا، أو قد يتم تحرير سعر الصرف.