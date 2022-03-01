عمرو أديب: أي رئيس عنده الساعة السكانية في بيته هيجيله اكتئاب.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على كلمة الرئيس السيسي في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الرئيس السيسي كان يقول اليوم تعالوا نحط إيدينا في إيد بعض ونحسن البلد، هذا ما يقال اليوم"، متابعا: "الرئيس يتحدث عن مسئولية في رقبة الإدارة لـ102 مليون مواطن في الدخل و6 مليون في الخارج".



وتابع: "الكثير يتحدث عن المبالغ التي تم صرفها، أقول لهم هي الفلوس اتصرفت فين، لكن ممكن نبص على دعم رغيف العيش".



وأكمل: "فيه ناس كثيرة بتحاول تسخن المواطنين، وتقول إن الرئيس السيسي بيحاسبكوا، لكن الرئيس بيقول لو سمحتوا تعالوا معايا وافهموا"، مضيفا: "دائما أقول إن إي رئيس بيجي لمصر لو عنده الساعة السكانية في بيته كان هيجيله حالة إكتئاب مستمر"، لافتا: "ماتقوليش الصين إحنا بنطبطب على المواطن".



وأشار: "الرئيس السيسي لا يحمل المواطن المسئولية لكنه يقول للمواطن شاركني في المسئولية وافهم كيف تأتي المسئولية".

