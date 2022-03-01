110 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 7 أشهر

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن إرتفاع أرباحها ، بنسبة 14.7% عن أول 7 أشهر من العام المالي الجاري2021-2022.

وأوضحت المؤشرات المالية للشركة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تسجيل صافي ربح 857.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 747.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، خلال السبعة أشهر هامشيًا لتسجل 1.33 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 718.74 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 625.23 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.11 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.09 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي

والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (المعروفة باسم: الاسكندرية لتداول الحاويات) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أغسطس 1995.

وتعمل الاسكندرية لتداول الحاويات في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية كما أضافت الشركة الاستثمار العقاري إلى أنشطتها. يقع مقر شركة الاسكندرية لتداول الحاويات في الإسكندرية و تم تأسيسها في يونيو 1984.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري 55.3 من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فيما تمتلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نحو 39.63%.

وكان وزير قطاع الأعمال العام أعلن فى تصريحات صحفية سابقة عن اتخاذ قرار حكومي بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل بدلا من وزارة قطاع الأعمال، لكنها ستظل تابعة لقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بقانون 185 لسنة 2020.

وحدد الوزير الشركات التي سيتم نقل تبعيتها هي شركات نقل الركاب وشركات نقل البضائع وشركات الحاويات والنقل البحري والتوكيلات، فيما ستبقي شركات التجارة الأربعة تابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى شركتين آخريين، أي 6 شركات من أصل 15 شركة تابعة للقابضة.