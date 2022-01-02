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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنمو 23%.. أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتخطى النصف مليار جنيه خلال 5 أشهر

الإسكندرية للتداول
الإسكندرية للتداول الحاويات

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن نمو صافي ارباحها بنسبة 23.2% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري.

كشفت القوائم المالية شركة الإسكندرية للتداول الحاويات والبضائع  والبضائع،التابعة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 573.11 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 465.13 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الفترة إلى 928.14 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 904.56 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صافي ربح بلغ 336.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 277.76 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وتراجعت مبيعات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الفترة لتصل إلى 537.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 547.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

الإسكندرية لتداول الحاويات العام المالى الجارى صافى ربح النقل البحري وزارة قطاع الاعمال

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