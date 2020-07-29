19 % تراجعا في أرباح الإسكندرية للتداول الحاويات خلال 2020/2019





وقالت الشركة إن النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة تخطت المستهدف عن نفس الفترة للإنتاج الكمي بنسبة 3 % إلا أنه انخفض عن المقارن بنسبة 6%، بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه عام.



وحققت الشركة خلال 11 شهرًا من العام المالي الماضي صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.32 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات النشاط الجاري 2.3 مليار جنيه حتى مايو 2020.

