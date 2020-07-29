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اقتصاد

19 % تراجعا في أرباح الإسكندرية للتداول الحاويات خلال 2020/2019

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:07 م
اسكندرية لتداول الحاويات
اسكندرية لتداول الحاويات
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علياء فوزى
أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى احدى شركات قطاع الأعمال العام عن تراجع صافي ارباحها بنسبة 19.2%خلال العام المالي الماضي (2019-2020).  

جاء ذلك اجتماع مجلس ادارة الشركة لمناقشة نتائج اعمال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2020. 

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 وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن تسجيل صافي ربح 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.55 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.92 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وقالت الشركة إن النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة تخطت المستهدف عن نفس الفترة للإنتاج الكمي بنسبة 3 % إلا أنه انخفض عن المقارن بنسبة 6%، بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه عام.

وحققت الشركة خلال 11 شهرًا من العام المالي الماضي صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.32 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات النشاط الجاري 2.3 مليار جنيه حتى مايو 2020.
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