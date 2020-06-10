رغم تراجع تداول الحاويات عالميًا..أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بفيروس كورونا كثيرًا

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إن القناة مازالت جاذبة للسفن العملاقة وتداول الحاويات العملاقة، موضحًا أن اليوم مرت ثانى أكبر سفينة فى العالم من القناة، وتابع:" ثقة فى أداء العمل بالقناة والقائمين عليها والمرشدين بها..ثقة عالية".





وأضاف "ربيع "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة "، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن سفينة اليوم تعد الثانية من أجمالى 12 سفينة من ذات الحجم ستمر خلال العام الحالى، مشددًا على أن التخفيضات التى تعمل بها القناة جذبت العديد من السفن الكبرى.





وأكد "ربيع"، أن رغم تراجع تداول الحاويات عالميًا، إلا أن القناة لم تتأثر كثيرًا، لافتًا إلى أن القناة اتبعت الإجراءات الطبية منذ أول يوم لظهور كورونا، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتبعة بها جعلتها موضع ثقة من كافة المتعاملين معها.



