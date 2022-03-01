حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1_3_2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 1 / 3/ 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

#الحمل



مهنياً: تشعر بالارتياح والثقة بالنفس وتعالج الامور بسلام وهدوء تبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحل بالنسبة إليك.

عاطفياً: يعدك هذا اليوم بالافراح العاطفية واللقاءات الحارّة، تمارس سحرك وتقدم على مبادرة بشجاعة قصوى، ويطرأ ما يدفئ قلبك وروحك.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وتتجاوز مرحلة الإرهاق التي مررت بها في الآونة الأخيرة، وتعود بعد انتهاء العمل إلى ممارسة الرياضة بتشجيع من أسرتك.

#الثور



مهنياً: تشعر بالإرهاق وبثقل المسؤوليات، وتعيش ظرفاً صعباً ولا مفرّ من تحمل المسؤولية، فقد تلقى على عاتقك مسؤولية صعبة ومعقدة.

عاطفياً: . أبشرك بأن التأثيرات تكون جميلة ومميزة وتحفزك على الاجتهاد والمواظبة، ويرافقك الحظ ويفتح أمامك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات العاطفية.

صحياً: حالتك الصحية جيدة بفضل ممارسة الرياضة بعد فترة انقطاع طويلة مع مدرب اللياقة البدنية الخاص بك، وتستعدّ لبرنامج رياضي جديد.

#الجوزاء



مهنياً: توقَّع ازدهاراً يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكاراً غنية وحيوية فائقة، وتوظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء وترتفع المعنويات مجدداً.

عاطفياً: تذكّر أنك صاحب التأثيرات السلبيّة وتترك أسوأ الانطباعات، فلا تتوهّم أنّ الحبيب وحده مخطئ، عليك أن تحترم مشاعره وإنْ كانت آراؤه مختلفة تماماً عن توقّعاتك.

صحياً: تحافظ على صحتك بشكل ملحوظ، وتخوض تحديات للوصول إلى الوزن المثالي لتتمكن من المشاركة في مسابقات رياضية تساعدك على استكمال مشوارك الرياضي.

#السرطان



مهنياً: تتوافر لك ظروف غير اعتيادية تلتقطها بسرعة، فتفتح أمامك أبواباً جديدة، ولو تطلب الأمر عملاً كبيراً مستمراً.

عاطفياً: تعيش فترة من الهناء العاطفي، وتلمس تغييراً في الأجواء وانفراجاً وإيجابية، فتعرف مناسبة لمعالجة كل المشاكل العاطفية.

صحياً: استرخ واستفد من أوقات الترفيه، ولا تكثر من المشاريع والتحرّكات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع.

#الاسد



مهنياً: المسؤوليات تكون ضاغطة جداً فسيطر على غضبك وانفعالاتك وركز على أعمالك وأهدافك، وعلى قضايا مالية، ومطلوب منك تأجيل عملية شراء.

عاطفياً: تركّز اهتمامك على قضايا عائلية، وتشعر أن الجو بات يفرض انطباعاً أكبر وقرارات يجب أن تتخذ وتنفذ حرفياً.

صحياً: حاول أن تقلل من توترك وتذكر أن لا سبب حقيقياً للقلق، من المهم أن تفكر في الأشياء الإيجابية قبل النوم وإلا استيقظت مع شعور سيّئ جدًا بالتعب والإرهاق.

#العذراء



مهنياً: تبحث عن تغيير في مهنتك أو عن توسيع الآفاق أو تطرح أفكاراً جديدة ومشاريع ما زالت متعثرة أو ناشئة، وتقوم باتصالات متعددة من أجل الاستثمارات أو رص الصفوف.

عاطفياً: تعرف توجهات جديدة واحتمالات مميزة تسعدك، فأنت تمر بازدهار عاطفي كبير وتهتم بقضايا سفر وربما تتلقى زيارة مفاجئة من البعيد.

صحياً: أكثر من الاعتماد على المأكولات الصحية وتجنب قدر الإمكان الوجبات السريعة من المطاعم.

#الميزان

مهنياً: تسير بثقة كبيرة بالنفس وتتقدم بخطى ثابتة، يكون الحظ الى جانبك لتجد نفسك على طاولة المفاوضات تناقش مواضيع رئيسية ممثلاً أرفع المستويات.

عاطفياً: تستعيد علاقتك الجيدة بالحبيب بعد زوال أسباب سوء التفاهم الأخير، لكن من المستحسن عدم إثارة المواضيع الحساسة.

صحياً: قد تعاني بعض المشاكل الصحية، الأمر الذي يتطلب منك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، حتى يمكنك استعادة نشاطك مرة أخرى.

#العقرب



مهنياً: حاول ان تحافظ على مرونتك وان تسيطر اكثر على ردات فعلك ان الضغوط متنوعة ولا تجد الوقت الكافي لحلّها فلا تأخذ قراراً حاسماً تحت وطأة الغضب

عاطفياً: تبدومشرقاً في هذا اليوم الجميل الذي يسمح لك بعقد علاقات مفيدة وبتوسيع الآفاق وتعميق المعرفة واكتشاف الطرف الآخر.

صحياً: تخاف أن تصاب بمشاكل صحية، ودائمًا ما تحافظ على صحتك وتلتزم دممارسة الرياضة جيداً وتتناول الوجبات الغذائية الصحية.

#القوس



مهنياً تعرف لقاءً مهماً أو معاودة لقاء يترك أثراً لديك، ومن الممكن أن توقع عقوداً مالية، وتبدو فرحاً بما يحصل.

عاطفياً: تعيش علاقة عاطفية مع أحد مواليد برجك، يمكن أن تتحول في أي وقت إلى علاقة أعمق، وخصوصاً أن يكن لك إعجاباً متزايداً.

صحياً: تتوتر أعصابك وينتابك القلق حين ترى أن الأمور لا تجري كما تشاء، وأن الظرف يعاكسك في كل ما تقوم به.

#الجدي



مهنياً: يحمل هذا اليوم قراراً مهنياً كبيراً ينعكس إيجاباً عليك، ونتائج إيجابية على مسيرتك الشخصية كما المهنية.

عاطفياً: لا تكون العواطف سعيدة جداً، إلا أنك راضٍ بواقعك، تحتاج إلى ترطيب الأجواء والمبادرة بشكل إيجابي لتسوية الأوضاع.

صحياً: عليك الاهتمام بصحتك هذا اليوم والابتعاد عن الأجواء السلبية، إلجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك.

#الدلو



مهنياً: تتاح لك فرصة لغربلة الأمور ومعرفة الصديق من العدو، وتقوم بمساعٍ حثيثة وتحقق إنجازاً مهماً وتسمع أخباراً سارّة.

عاطفياً: إحذر الخلافات أو الالتباسات بين أفراد العائلة، وتجنب إهمال الواجبات، فقد يطرأ حدث صغير يبلبل الأوضاع.

صحياً: استعن بمدرّب رياضي حتى ولو لمدة موقتة، فهو سوف يساعدك على التمرين بكفاءة أفضل ووقت أقل.

#الحوت



مهنياً: يوم ضاغط نسبيا انتبه الى صحتك النفسية والمعنوية وابتعد عن الاجواء الصاخبة فأنت بحاجة الى الهواء النقي والهادىء

عاطفياً: تبدو الأفكار واضحة وترغب في أخذ المبادرة للارتباط، لكن إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.

صحياً: أنت بحاجة هذ ا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر استعداداً للأيام المقبلة، إذ حضّر نفسك منذ اليوم.