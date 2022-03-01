بينهم 3 أطفال.. مقتل 9 أشخاص في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

لقي تسعة مدنيين على الأقل مصرعهم في هجمات صاروخية روسية أمس الاثنين على مدينة خاركيف الأوكرانية، من بينهم 3 أطفال.

وقال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "اليوم كان لدينا يوم صعب للغاية. لقد أظهر لنا أنها ليست مجرد حرب، إنها مذبحة للشعب الأوكراني".

وأضاف: "أصابت الصواريخ المباني السكنية وقتلت وجرحت مدنيين مسالمين. لم تشهد خاركيف مثل هذا الضرر لفترة طويلة جدًا. وهذا مروع".

وتابع: "خرج أربعة أشخاص من المأوى لإحضار بعض الماء وقتلوا، كما أن أسرة مكونة من شخصين بالغين وثلاثة أطفال أُحرقت أحياء في سيارتهم. وأصيب 37 آخرون".