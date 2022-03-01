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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 3 أطفال.. مقتل 9 أشخاص في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

قصف روسي على أوكرانيا
قصف روسي على أوكرانيا

لقي تسعة مدنيين على الأقل مصرعهم في هجمات صاروخية روسية أمس الاثنين على مدينة خاركيف الأوكرانية، من بينهم 3 أطفال.

وقال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "اليوم كان لدينا يوم صعب للغاية. لقد أظهر لنا أنها ليست مجرد حرب، إنها مذبحة للشعب الأوكراني".

وأضاف: "أصابت الصواريخ المباني السكنية وقتلت وجرحت مدنيين مسالمين. لم تشهد خاركيف مثل هذا الضرر لفترة طويلة جدًا. وهذا مروع".

وتابع: "خرج أربعة أشخاص من المأوى لإحضار بعض الماء وقتلوا، كما أن أسرة مكونة من شخصين بالغين وثلاثة أطفال أُحرقت أحياء في سيارتهم. وأصيب 37 آخرون".

 

 

هجمات صاروخية المباني السكنية قصف روسي مدينة خاركيف الأوكرانية روسيا

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