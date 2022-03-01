رفع التراكمات التاريخية لمخلفات البناء والهدم بطريق الأتوستراد

أعلن اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس هيئة النظافة بالقاهرة رفع التراكمات التاريخية من مخلفات البناء والهدم والرتش والهدم والأتربة الموجودة بطول طريق الأتوستراد أمام مركز شباب طره وخلف شركة الأسمنت.



وتم رفع اكتر من 128 قلاب كبير من تلك التراكمات الموجوده منذ سنوات حيث تم وضع خطط زمنية بتوجيهات وتعليمات رئيس الهيئة للتخلص من تلك التراكمات التاريخية التي تشكل مصدر خطر علي صحه المواطنين وبما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة والراوئح الكريهة.

يأتي ذلك بالتنسيق بين المركزية للنظافة والانقاذ المركزي بكل أحياء المنطقة تحت إشراف مهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة و مديري المنطقة الجنوبية و رؤوساء الافرع.

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