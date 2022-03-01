الغموض يخيم على مستقبل أسعار الذهب بسبب عقوبات روسيا.. والجرام يرتفع جنيهين

أكد عمرو المغربى، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار الذهب بقيمة جنيهين خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، نظرا لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المغربى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن هناك توقعات دولية بعدم زيادة الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة بنفس النسبة المعلن عنها سابقا تضع ضغطا على الأسعار العالمية للذهب.

وأضاف أن العقوبات الاقتصادية الدولية على روسيا، وفشل الجولة الأولى للمقاولات بين روسيا وأوكرانيا تخلق ضغطا على الاقتصاد العالمي وزيادة في أسعار الطاقة والحديد والألومنيوم والنحاس وبعض السلع الغذائية.

وأوضح أن هناك حالة من عدم اليقين تخيم على الأسواق العالمية، مع تأثر الأسواق الأوروبية بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لافتا إلى أن وجود توقعات دولية بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة ٢٥ نقطة أساس فقط، يؤدى إلى عدم القدرة على توقع مستقبل أسعار الذهب.

وينشر " صدى البلد" أسعار الذهب وهى كالتالي:

عيار ١٨: ٧٢٠ جنيها.

عيار ٢١: ٨٤٠ جنيها.

عيار ٢٤: ٩٦٠ جنيها.

الأوقية: ١٩١١ دولارا

