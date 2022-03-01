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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 1-3-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1- 3-2022، بعد ان زاد أمس بمتوسط 8 جنيهات في الجرام الواحد  لدي محلات الصاغة.

ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا   نحو836 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب نحو955 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب لنحو717 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو557 جنيها 
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6688 جنيها، و أوقية الذهب نحو29.714 ألف جنيه، وكيلو الذهب  955.43ألف جنيه.

الذهب والمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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