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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 20-2-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر  في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-2-2022، بعد زيادته أمس علي أساس أسبوعي بمقدار 17 جنيها في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا  نحو 830 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب نحو 949 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب  لنحو 711 جنيها  .

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو553 جنيها .

 

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 6640 جنيها و أوقية اذهب نحو 29.501 جنيه/ وكيلو الذهب 948.6 ألف جنيه.


الذهب والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


 

 

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