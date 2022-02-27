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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

الذهب
الذهب

استقر  سعر الذهب في مصر  في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-2-2022، بعد انخفاضه أمس أساس أسبوعي بمتوسط جنيهان علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.

 

ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا  نحو828 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب نحو 946 جنيها .

 

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب  لنحو710 جنيهات.

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو 552 جنيها .

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6624 جنيها، و أوقية الذهب نحو29.43  ألف جنيه، وكيلو الذهب 946.3 ألف جنيه.


الذهب والمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال سعر الذهب في مصر

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