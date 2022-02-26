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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم حرب أوكرانيا.. الذهب يتراجع بمقدار جنيهين في أسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر، في ختام تعاملات اليوم السبت، على أساس أسبوعي بمتوسط جنيهين على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.

ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا  نحو828 جنيها بعد أن كان 830 جنيها يوم السبت الماضي بفارق جنيهان.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في محلات الصاغة

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب نحو 946 جنيها مقارنة بـ  949 جنيها يوم السبت الماضي بتراجع 3 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب  لنحو710 جنيها مقابل  711  جنيها في الأسبوع الماضي بإنخفاض جنيه واحد.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو552 جنيها مقارنة بـ553  جنيها يوم السبت الماضي بفارق جنيه واحد.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6624 جنيها وأوقية الذهب نحو29.43  ألف جنيه و وكيلو الذهب946.3 ألف جنيه.


الذهب والمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

سعر الذهب في مصر سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال

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