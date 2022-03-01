محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من العمليات

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من العمليات.

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وجاءت مواعيد المناقصات على النحو التالي:

جلسة يوم الثلاثاء 15 /3 /2022

1- عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع ميدان الخرطوم بنطاق حى وسط.

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.



جلسة يوم الأربعاء 16 /3 /2022

2 - عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع مول زهران بسموحة بنطاق حي شرق.

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

جلسة يوم الخميس 17 /3 /2022

3 - عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع شامبليون بنطاق حي وسط.

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

- يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.