محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من العمليات

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من العمليات.
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وجاءت مواعيد المناقصات على النحو التالي:
جلسة يوم الثلاثاء 15 /3 /2022
1- عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع ميدان الخرطوم بنطاق حى وسط.
- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.
جلسة يوم الأربعاء 16 /3 /2022
2 - عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع مول زهران بسموحة بنطاق حي شرق.
- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.
جلسة يوم الخميس 17 /3 /2022
3 - عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع شامبليون بنطاق حي وسط.
- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.
- يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.
- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.
- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.