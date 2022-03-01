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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من العمليات

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من العمليات.

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وجاءت مواعيد المناقصات على النحو التالي:

جلسة يوم الثلاثاء 15 /3 /2022

1- عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع ميدان الخرطوم بنطاق حى وسط. 
- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.  


جلسة يوم الأربعاء 16 /3 /2022

2 - عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع مول زهران بسموحة بنطاق حي شرق.
- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه. 
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.  

جلسة يوم الخميس 17 /3 /2022

3 - عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع شامبليون بنطاق حي وسط. 
- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه. 
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.  

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

- يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية تنظيم التعاقدات كراسة الشروط المناقصات مزايدات مناقصات

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