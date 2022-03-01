تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في قضية أحداث المنصة

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان، والقيادي الأخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد و 74 متهما أخرين من عناصر وقيادات الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة" لجلسة 15 مارس لإستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية شنودة فوزي.

الجدير بالذكر أن قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا .