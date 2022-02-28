المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بقضية مذبحة كرداسة

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، المتهم علام سيد علام القزاز بالسجن المؤبد في اعادة اجراءات محاكمته على خلفية اتهامه في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ "مذبحة كرداسة".

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت ذكي وعضوية المستشارين طارق صلاح درة وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

الجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.



كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».