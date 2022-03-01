عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحرب تلقي بظلالها.. ارتفاع أسعار الذهب 53 جنيه خلال فبراير

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

شهد فبراير 2022 تذبذب في أسعار الذهب محليا وعالميا، خاصة قرب انتهاء الشهر، حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبالنظر إلى أسعار الذهب في مطلع فبراير2022  و نهايته، نجد أن الأسعار ارتفعت في نهاية الشهر عن بدايته ارتفاع كبير .

12 جنيها ارتفاعا بأسعار الذهب اليوم بسبب الأزمة الأوكرانية... والشعبة تنصح بالشراء

الغموض يخيم على مستقبل أسعار الذهب بسبب عقوبات روسيا.. والجرام يرتفع جنيهين

ارتفاع أسعار الذهب

 
تراوحت الزيادة في أسعار المعدن الاصفر بين 53 و31 حيث، ارتفع سعر عيار 21 بمقدار 47 جنيه للجرام، و عيار 24 ارتفع بمقدار 53 جنيه للجرام، كما ارتفع عيار 18 بنحو 41 جنيه للجرام، أما عن عيار 14 فقد ارتفع بنحو 31 جنيه للجرام، وذلك على مدار شهر فبراير 2022.

أسعار الذهب الثلاثاء 1 فبراير 2022

 

سجل عيار 21  نحو 789 جنيهًا للجرام من دون مصنعية. 
و عيار 24 سجل  حوالي 902 جنيهًا.

وعيار 18  سجل نحو 676 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 526 جنيها.

بينما سجل السعر العالمي للذهب نحو 28043 جنيها للأوقية.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 6312 جنيها.
وكيلو الذهب سجل 901.714 ألف جنيه.  

أسعار الذهب الإثنين 28 فبراير 2022

 

سجل عيار 21  نحو 836 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.

و عيار 24 سجل  حوالي 955 جنيهًا.

وعيار 18  سجل نحو 717 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 557 جنيها.

بينما سجل السعر العالمي للذهب نحو 29.714 ألف جنيها للأوقية.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 6688 جنيها. 
وكيلو الذهب سجل 955.43 ألف جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الحرب أوكرانيا اسعار الذهب الذهب اليوم الجنيه الذهب الذهب محليا جرام الذهب المعدن الأصفر سعر جرام الذهب روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

انفجار قوي يهز العاصمة الأوكرانية كييف.. وخاركيف تحت القصف

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق المتهمين بقتل "فتاة المول" إلى المفتى

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

ترشيحاتنا

بكل اللغات.. ننشر بالمستندات الصيغة التنفيذية لحكم ضريح أبو حصيرة

السياحة والآثار: نجاح ملحوظ للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري Sunny January على مواقع التواصل الاجتماعي

النني: فخور بما قدمه اللاعبون خلال أمم أفريقيا.. وركلات الترجيح في أيدي الله

انقطاع البث.. قصف التلفزيون الأوكراني في كييف بالصواريخ

جونسون: فرضنا أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا.. وبوتين أخطأ في حساباته

بسبب الحرب على أوكرانيا.. أوروبا توجه 3 صفعات «رياضية» لـ روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالسلق والطماطم والفرن

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

فيديو

أحلى صوت.. حمو بيكا: مفيش فرح من غير مهرجان.. فيديو

احترس .. 5 حالات تسبب سحب وحدات الإسكان من مالكها

بعد شائعات العودة.. المنافسة الفنية تشتعل بين شيرين وحسام حبيب.. فيديو

تركته بعد شهر من ولادة ابنتها.. سر طلاق مفيدة شيحة من زوجها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ