الحرب تلقي بظلالها.. ارتفاع أسعار الذهب 53 جنيه خلال فبراير

شهد فبراير 2022 تذبذب في أسعار الذهب محليا وعالميا، خاصة قرب انتهاء الشهر، حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبالنظر إلى أسعار الذهب في مطلع فبراير2022 و نهايته، نجد أن الأسعار ارتفعت في نهاية الشهر عن بدايته ارتفاع كبير .

ارتفاع أسعار الذهب



تراوحت الزيادة في أسعار المعدن الاصفر بين 53 و31 حيث، ارتفع سعر عيار 21 بمقدار 47 جنيه للجرام، و عيار 24 ارتفع بمقدار 53 جنيه للجرام، كما ارتفع عيار 18 بنحو 41 جنيه للجرام، أما عن عيار 14 فقد ارتفع بنحو 31 جنيه للجرام، وذلك على مدار شهر فبراير 2022.

أسعار الذهب الثلاثاء 1 فبراير 2022

سجل عيار 21 نحو 789 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.

و عيار 24 سجل حوالي 902 جنيهًا.

وعيار 18 سجل نحو 676 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 526 جنيها.

بينما سجل السعر العالمي للذهب نحو 28043 جنيها للأوقية.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 6312 جنيها.

وكيلو الذهب سجل 901.714 ألف جنيه.

أسعار الذهب الإثنين 28 فبراير 2022

سجل عيار 21 نحو 836 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.

و عيار 24 سجل حوالي 955 جنيهًا.

وعيار 18 سجل نحو 717 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 557 جنيها.

بينما سجل السعر العالمي للذهب نحو 29.714 ألف جنيها للأوقية.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 6688 جنيها.

وكيلو الذهب سجل 955.43 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.