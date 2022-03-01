جامعة عين شمس تحصل على 7 بعثات بإعلان 2022

هنأ مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المقبولين في الجزء الأول من الإعلان المُوحد لخطة البعثات للعام الخامس 2021/ 2022 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، بناء علي توجيهات الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، ويشمل إيفاد (بعثات خارجية - إشراف مُشترك ـ ماجستير - مُهمات علمية لما بعد الدكتوراة).

حصلت جامعة عين شمس علي 7 بعثات تتناول تخصصات علمية مختلفة، اغلبها في محور العلوم الأجتماعية والأنسانية. تقدمت كلية الألسن بعدد 3 بعثة، ثم حصلت كلا من كلية العلوم، الهندسة، الحقوق، والبنات علي عدد بعثة واحدة، تشمل دول الأبتعاث المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، ايطاليا، وروسيا.

وتقدم مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بالتهنئة لكلا من السادة المقبولين في هذا الأعلان متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل القادمة كسفراء للجامعة في الخارج. تشمل قائمة المقبولين السادة الأتي اسمائهم من السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة المختلفة:

كلية العلوم:

أحمد رضا اسماعيل محمد

كلية البنات:

مها ابرهيم سلامة احمد

كلية الألسن:

شيماء محمد السيد عبدالهادي

ابراهيم حسين سعد ابراهيم

احمد ابراهيم سالم اسماعيل سلمي

كلية الهندسة:

محمد عبدالشكور عبدالفتاح الحسيني

كلية الحقوق:

مينا عادل زاهر عبدالسيد