ختام البرنامج التدريبي للقيادة والتبعية بألسن الفيوم

شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور سمير سيف اليزل الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، ومحافظ بنى سويف الأسبق، ختام البرنامج التدريبى القيادة والتبعية، والتي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة.

أكد د. محمد سعيد أبو الغار أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تسعى لتقديم أكبر قدر من الخدمات الاجتماعية لشرائح متعددة من طلبة الجامعة، والتى تشمل أوائل الكليات والطلاب المقيمين بالمدن الجامعية والطلاب ذوي الهمم، كما تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية فى عدد من الموضوعات المتعلقة بالمستقبل العملي للطلاب.

وأشار د. سمير سيف اليزل، إلى عدد من الخدمات التى يؤديها صندوق التضامن الاجتماعي بالجامعة، والتي من أهمها إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة، والتى تتيح لهم عدد من الخدمات والتسهيلات الشاملة، وذلك فى إطار التوجه الحكومي لرقمنة كافة خدماتها.

وقال الدكتور وائل طوبار، إن البرنامج التدريبى (القيادة والتبعية) ناقش عدة مفاهيم أهمها القيادة والقائد وأهمية القيادة بين طلاب الجامعة وسمات ومهارات القائد الناجح وكذلك الفرق بين القائد والمدير.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والصفات اللازمة لممارسة القيادة ومعرفة صفات القائد المميز واكتسابها، والعمل على ممارستها في الحياة العامة، وبخاصة في المرحلة الجامعية، وكذلك دعوة الطلاب وحثهم على الاندماج في المجتمع الجامعي، وممارسة النشاط الطلابي ومعرفة قيمته وأهميته في بناء الشخصية.

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