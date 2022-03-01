نوال الزغبى تشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها ... شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبي ، صورتين لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت نوال الزغبى " ADDICTED to BLACK

#لسه_باجي_على_بالك #نوال_الزغبي ".

وكانت نوال الزغبي خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت في إطلالتها وهي ترتدي بلوزه باللون الأبيض وبنطلون أحمر، ظهرت بها أكثر حيوية ونشاط.

ونشرت نوال الزغبي ، جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي علي الانستجرام وأبدي جمهورها إعجابهم الشديد بإطلالتها.

ومن ناحية أخرى، شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، الذي أقيم يوم 11 فبراير المقبل، وقدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".