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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب كوبا: ملتزمون بميثاق الأمم المتحدة وندافع عن السلام.. فيديو

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال مندوب كوبا بالأمم المتحدة، إن حكومة كوبا، قامت بعمل بيان بشأن الأحداث فى أوكرانيا، مؤكدا أنه اعلنت عن موقفها بوضوح، وهي الحرص بشكل دائم على سلامة أوكرانيا.

وأضاف مندوب كوبا، خلال كلمته التي ألقاها بالأمم المتحدة، أن كوبا ملتزمة بميثافق الأمم المتحدة وتدافع عن السلام ، ونؤيد إعلان دول امريكا الجنوبية والبحر الكاريبي حول السلام.

وتابع مندوب كوبا، أن  كوبا ملتزمة بالاتفاق الدولي، مؤكدا أن أوكرانيا لها علاقات وثيقة مع كوبا، وهو ما يظهر في موقفنا الداعم للأزمة الأوكرانية.

وأشار مندوب كوبا، إلى أنه لا بد من وجود للأزمة الحالية، وان يكون هناك مفاوضات واتفاقيات للخروج من تلك الأزمة.

مفاوضات الأمم المتحدة الجنوب أوكرانية أمريكا الجنوبية

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