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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قناة السويس: الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثيرات إيجابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت خلال العام الماضي من تحقيق إرادات، وعدد حمولات لم يتحقق من قبل، لاتا إلى أنه يناير من العام الحالي سجل إيرادات لم تحققها القناة في تاريخها بالكامل.

وتابع أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها تأثيرات سلبية وإيجابية على هيئة قناة السويس ، موضحا أن الجزء السلبي هو تحول إيرادات آسيا لأماكن أخرى عن قناة السويس، والتأثير الإيجابي هو أن أوروبا ستقوم باستيراد النفط الخام من الشرق من خلال قناة السويس.

وأكد ربيع، أن هيئة قناة السويس ستتعامل من خلال حزم تسويقية بديلة للبحر الأسود، من خلال التخفيضات الجاذبة للسفن.

وأضاف: "متفاعلون مع السوق، وجاهزون لو حصلت أية تغيرات" . 

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور  1713سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها  100.1 مليون طن، مقابل عبور  1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها  97.6  مليون طن.

هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس الازمة الاوكرانية توك شو

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