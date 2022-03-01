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رياضة

حاجة غريبة جدا .. إبراهيم فايق يعلق على تعادل الإسماعيلي مع مصر المقاصة

صدى البلد

علق الإعلامى ابرهيم فايق ، على تعادل الإسماعيلي مع مصر المقاصة لهدفين لكل منهما في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية في الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري المصرى الممتاز.

وكتب ابراهيم فايق عبر حسابة بموقع توبتر " 11 ماتش فرحة المكسب مدخلتش اوضه لبس الإسماعيلي.. حاجة غريبة جدا ..الموسم ده زيرو مكسب.. ٧ خساير.. ٤ تعادلات ". 

انتهت احداث المباراة بين فريقي الإسماعيلي ومصر المقاصة بالتعادل لهدفين لكل منهما في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية في الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي الي النقطة الخامسة محتلا المركز الاخير من الدوري وارتفع رصيد مصر المقاصة الي النقطة السابعه في المركز الخامس عشر .

افتتح الإسماعيلي، التهديف في الدقيقة ١٤ عن طريق عبد الرحمن مجدي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من مدبولي.

وأضاف الإسماعيلي، الهدف الثاني في الدقيقة ٣٨ عن طريق أحمد مدبولي من تسديده خارج منطقة الجزاء والمرمي خالي تماما .

وقلص مصر المقاصة الفارق في الدقيقه ٤٦ من بداية الشوط الثاني عن طريق مصطفى صاصا من تسديدة داخل منطقه الجزاء.

وجاء هدف التعادل لمصر المقاصة في الدقيقه ٥٥ عن طريق رشيد أحمد من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

أهدر الاسماعيلي ركلة جزاء أمام مصر المقاصة عن طريق عصام صبحي

وواصل الاسماعيلي اهدر الفرص واضاع ركلة الجزاء عن طريق عبدالرحمن مجدي

وأجري الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، تغييرا وحيدا علي تشكيلته الأساسية قبل مواجهة مصر المقاصة مساء اليوم في إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

وعاد محمد مخلوف دفندر الدراويش بدلا من زميله محمد عادل بدون إجراء آي تغييرات آخري علي تشكيلة الفريق، التي جاءت علي النحو التالي ..

عمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.

في حين يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وجان موريل في خط الوسط وخالد النبريصي في خط الهجوم، بينما خرج لأسباب فنية محمد بن خماسة ووجيه عبد الحكيم.

الدوري المصري الاسماعيلي مصر المقاصة ابراهيم فايق الدوري المصري الممتاز

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