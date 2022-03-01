عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ضابط وجندي بالجيش السوري في اشتباكات مع قوات أمريكية و"قسد"

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجيش السوري و"المجلس العسكري لتل تمر" المدعوم من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن أربعة من أفرادهما قتلوا في اشتباك بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري أن دورية للجيش الأمريكي ترافقها مجموعة من عناصر "قسد" حاولت الدخول بين نقاط الجيش العربي السوري في قرية غوزلية، بريف تل تمر في محافظة الحسكة، فمنع عناصر الجيش السوري الدورية الأمريكية من الدخول بين النقاط وأجبروها على العودة.

وأضافت أنه وبعد وقت قليل قامت عناصر "قسد" بالهجوم على الموقع المذكور بنيران الرشاشات وقذائف الهاون ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين بينهم ضابط، وتم الرد على مصادر النيران وإصابة عدد من عناصر قسد.

بينما وصف المجلس العسكري لتل تمر، ما جرى بأنه "استفزاز خطير" وقال في بيان إنه وعند الساعة 15:30 من بعد ظهر اليوم، نفذت قوات الجيش السوري هجوما استفزازيا ضد وحداتنا في محيط قرية غوزليه الواقعة غرب بلدة تل تمر، وردت قواتنا على الفور على هذا الهجوم.

وأضاف المجلس أنه ونتيجة الاشتباك قُتل اثنان من مقاتلينا وأصيب مقاتل آخر بجروح. وقتل في الاشتباكات جنديان تابعان للنظام وأصيب اثنان آخران".

وأشار المجلس إلى أن وحداته تتابع التحقيق "لتوضيح سبب هذا الحادث الاستفزازي"، وختم بيانه بأنه "وعلى أساس نتائج التحقيقات سنتخذ الإجراء اللازم".

يذكر أن الاشتباكات المباشرة بين الجيش السوري و"قسد" توقفت قبل سنوات، لتظهر بين فترة وأخرى اشتباكات بين مجموعات رديفة للجيش، وأخرى تدعمها "قسد"، وكان أعنف تلك الاشتباكات ما شهدته مدينة القامشلي بالحسكة، في إبريل من العام الماضي.

الجيش السوري قوات امريكية قسد سوريا الدورية الأمريكية هجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فرنسي ألماني بولندي: عدوان روسيا على أوكرانيا أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية

ترشيحاتنا

فتاة الباندا.. دنيا عاشت فترة صعبة وقررت تفرح الناس في الشوارع.. فيديو

إطلاق نار داخل موقع نووي بـ أمريكا.. ومطالبة الموظفين بالاستعداد للقتال

أمين "البحوث الإسلامية": جهود الأزهر والكنيسة مهمة لإرساء وترسيخ القيم المجتمعية

اللواء محمود توفيق يصل تونس للمشاركة فى مجلس وزراء الداخلية العرب

نجاح تسفير 175 مواطنا مصريا من رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.. صور

بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا..إقصاء منتخب روسيا من كأس العالم..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

أول صور لعودة المواطنين المصريين من بوخارست

طريقة عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالسلق والطماطم والفرن

فيديو

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

متغطرس.. تعرف على شروط بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا |فيديوجراف

مشكلة القمح والسكر ورغيف العيش .. أبرز 10 تصريحات لوزير التموين مع أحمد موسى ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ