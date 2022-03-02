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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نيفين القباج: نسبة التعاطي في الجهات الحكومية انخفضت من 8% لـ1.8%|فيديو

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

 قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المنتدى الدولي بالنمسا يناقش تجربة مصر فى استثمار 32 ألف شاب للتوعية بأضرار المخدرات، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على المتطوعين فى أكثر من مبادرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الشباب من المتطوعين فى علاج الإدمان منهم عدد من المتعافين، وهذا يساعد بشكل كبير فى تحقيق الأهداف.

ولفتت إلى أن تجربة مصر فى علاج الإدمان ناجحة، وذلك بالأرقام، وأن هناك عددا كبيرا من السائقين و طلاب الجامعات تعافوا من المخدرات.

وأشارت إلى أنه بعد قانون فصل الموظفين المتعاطين انخفضت نسبة التعاطي، وأن نسبة التعاطى فى الجهات الحكومية انخفضت من 8% لـ 1.8%، و انخفضت بين سائقى المدارس من 11 لـ 2%، وهذه الأرقام أثبتت النجاح.

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