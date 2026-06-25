انطلاق امتحان «الصرف» للثانوية الأزهرية.. والطلاب يراجعون حتى اللحظة الأخيرة أمام اللجان.. فيديو وصور

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، امتحانات مادة «الصرف» لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي للعام الدراسي 2025/2026، وسط أجواء من الترقب والتركيز.

وشهدت اللجان توافد الطلاب منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث حرص الكثير منهم على استغلال الدقائق الأخيرة قبل بدء الامتحان في المراجعة النهائية، في مشهد يعكس حالة الجدية والاستعداد التي يعيشها الطلاب خلال هذه المرحلة المهمة.

وانتظمت عملية دخول الطلاب إلى اللجان في هدوء، مع تطبيق الإجراءات التنظيمية، فيما تواجد المعلمون والمشرفون لتيسير الأمور وتقديم الدعم اللازم للطلاب قبل بدء الامتحان.

للاطلاع على الفيديو إضغط هنا

ويأتي امتحان مادة الصرف ضمن جدول امتحانات القسم الأدبي، التي تستمر حتى يوم 9 يوليو 2026، في إطار خطة الأزهر الشريف لضمان سير الامتحانات بشكل منظم يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكان الأزهر قد أعلن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في حالة من الهدوء والتركيز.

كما تم توفير متابعة طبية داخل اللجان للتعامل مع أي حالات طارئة، إلى جانب التشديد على تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن خروجها بالشكل اللائق بمكانة الأزهر الشريف.