مدح وذكر للنبي في مولد السيدة زينب .. فيديو

احتفل المواطنون اليوم الثلاثاء، بـ مولد السيدة زينب، والذى تمثل فى إلقاء القصائد الشعرية والمدائح النبوية، فى حلقات بها الشباب والشيوخ وكل الأعمار، فى مدح وذكر للنبي في مولد السيدة زينب .

رصدت عدسة “ صدى البلد ” بالفيديو احتفالات المواطنين بمناسبة مولد السيدة زينب .

نسبها الشريف

السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهى الابنة الكبرى للسيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وُلدت فى شهر شعبان بعد مولد شقيقها الحسين بسنتين، عاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسماها الرسول- صلى الله عليه وسلم- "زينب" على اسم خالتها.

تزوجت السيدة زينب بابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار بن أبى طالب، وأنجبت منه جعفر وعلى وعون الأكبر وأم كلثوم وأم عبد الله، وكان للسيدة زينب درس حافل وهو أنها عندما انشغلت بأمر الدعوة مع أخويها الإمامين الحسن والحسين رأت أنها لا تستطيع أن تجمع بين واجب الجهاد والواجبات الزوجية، فأذنت لزوجها عبد الله بن جعفر أن يتزوج، فتزوج (الخوصاء الوائلية)، ثم تزوَّج بـ (جمانة الفزارية) بنت المسيب أمير التوابين.