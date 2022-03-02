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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن أمام الكونجرس: حرب بوتين مفتعلة.. والطغاة يجب أن يدفعوا ثمن عدوانهم

بايدن في خطاب حال
بايدن في خطاب حال الاتحاد: بوتين كان مخطئا.. نحن كنا مستعدين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقاً على الرد الغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا، إن "بوتين كان مخطئاً ونحن كنا مستعدين"، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس.

وأضاف بايدن في مقتطفات من أول خطاب له بشأن حال الاتحاد أمام الكونجرس "عندما لا يدفع الطغاة الثمن لعدوانهم؛ فإنهم يسببون المزيد من الفوضى".

وتابع الرئيس الأمريكي "حرب بوتين كانت مفتعلة، ولم يُستفز للدخول إليها.. ولكن حلف الناتو والغرب كانوا مستعدين".

ويقدم الرئيس في خطاب حال الاتحاد تقريرا سنويا حول إنجازاته للسلطة التشريعية، وعادة ما تطغى على الخطاب الاعتبارات الوطنية، لكن الوضع مختلف هذا العام بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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وتابع بايدن "لقد تعلمنا درسا عبر التاريخ بأن الديكتاتوريات تتسبب في مزيد من الفوضى إذا لم تدفع ثمن عدوانها".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يجب على مواطنيه أن يقلقوا بشأن اندلاع "حرب نووية".

ويركز بايدن في خطاب حال الاتحاد على غزو روسيا لأوكرانيا، قبل أن يتطرق إلى الاقتصاد أو جائحة كورونا "كوفيد-19".

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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